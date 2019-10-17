ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: YPG geri çekilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği toplamda 4 saat 20 dakika süren heyetler arası görüşme sona erdi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in konuşmasından satır başları:

"ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. YPG'nin çekilmesiyle ilgili süreç başlamış durumda.

ABD, YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarılmasını sağlayacak. YPG üyeleri ile geri çekilme için çalışacağız. Amacımız 120 saat içinde çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda. Yaklaşık 20 mil güneye kadar uzanan bölgeden uzaklaşmaları ve Türkiye'nin operasyonları durdurma kararı almış olması bunun gerçekleşmesini mümkün kılacak.

Türkiye'nin sınırıyla ilgili çok büyük bir endişesi vardı. Her zaman güvenli bölgenin yanındaydık.

Bu bölgede barış ve istikrarı artırmak için yeni bir fırsatımız oldu. 120 saat sonrasında operasyon sona erecek ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgede askeri personelimiz olmayacağını Başkan açık şekilde söyledi.

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşmüştü. Görüşmeler başladığından beri müzakereler süresince anlaşma noktasına ulaştık. Hem Türkiye'nin çıkarına, hem de Trump'ın amaçlarına uyabilecek bir anlaşmaya imza attığımızı düşünüyorum.

"YPG bize bölgeden çıkacakları güvencesini verdiler.Bugünkü ateşkes Trump ve Erdoğan'ın güçlü ilişkilerinin sonucudur. Dostlar arasında fikir ayrılıkları olabilir. Bu durum bir anlaşmaya varmamızı mümkün kıldı. Barışçıl ve istikrarıl güvenli bölge kurulmasına ön ayak oldu.

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Anlaşmayı görecekseniz. Bir kısmının içerisinde ateşkesin uygulanması sayesinde ABD'nin artık Türkiye'ye başka yaptırım yapmayacağı koşulu var. Şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Başkan Trump, Türkiye'nin müttefikliği konusunda çok net.

OYNAT 01:35 Şantaj sorusuna cevap vermeden kaçtılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşme ardından açıklamalarda bulunan ABD'li yetkililer bir gazetecinin, ''NATO müttefikinize karşı yaptırımları bir şantaj olarak kullandınız'' bu konu hakkında ne diyeceksiniz sorusuna cevap vermeden toplantı salonunu terk ettiler. BiP'te paylaş

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