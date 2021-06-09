Dünya ABD Başkanı Biden bir hafta sürecek ilk yurt dışı ziyareti için yola çıktı
AMERİKA

ABD Başkanı Biden bir hafta sürecek ilk yurt dışı ziyareti için yola çıktı

ABD Başkanı Biden ilk yurt dışı gezisi için yola çıktı. Biden sırasıyla İngiltere, Belçika ve İsviçre'ye gidecek. Biden bu programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden bir hafta sürecek ilk yurt dışı ziyareti için yola çıktı
Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere, Belçika ve İsviçre'yi kapsayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerinin de bulunduğu bir haftalık Avrupa turuna çıktı.

ABD Başkanı Biden, sabah erken saatlerde Beyaz Saray'dan başkente yarım saat mesafedeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne gitti.

Uçağa binişinden önce basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Biden, ziyaretin amacının, "NATO ittifakının güçlü olduğunu Çin ve Rusya'ya göstermek" olduğunu ifade etti.

Bu ziyaretle Çin ve Rusya karşısında ittifakın sağlam olduğunu ortaya koyacaklarını belirten Biden, Putin'le görüşmesinde Rusya'dan ABD'ye dönük siber saldırı iddialarını da konuşacaklarını kaydetti.

Biden'ın ziyaret takvimi

ABD Başkanı Biden'ın bugün başlayan turunda ilk durağı İngiltere olacak. Biden, burada Başbakan Boris Johnson ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek ve 11-13 Haziran tarihleri arasında G7 Zirvesi'ne katılacak.

Biden, İngiltere'nin ardından 13 Haziran günü Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek. 14 Haziran günü gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Biden, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Biden, 15 Haziran'da Brüksel'deki ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve ardından 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

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