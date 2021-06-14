ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı: Türkiye ile ilerleme kaydedeceğiz
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif bir görüşmemiz oldu. Türkiye ile gerçekten ilerleme kaydedeceğimize eminim." dedi.
NATO Zirvesi, bugün, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti.
Söz konusu görüşmelerde başkan seçilmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez yüz yüze gelen ABD Başkanı Biden, görüşmeye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Erdoğan ile pozitif bir görüşme yaptıklarını ifade eden Biden, "Konuları detaylıca konuştuk. Ekiplerimiz görüşmeyi sürdürecek. Türkiye ile gerçekten ilerleme kaydedeceğimize eminim." ifadelerini kullandı.