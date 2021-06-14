Dünya ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı Türkiye ile ilerleme kaydedeceğiz
AMERİKA

ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı: Türkiye ile ilerleme kaydedeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif bir görüşmemiz oldu. Türkiye ile gerçekten ilerleme kaydedeceğimize eminim." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı: Türkiye ile ilerleme kaydedeceğiz
ABD Başkanı Joe Biden

NATO Zirvesi, bugün, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti.

Söz konusu görüşmelerde başkan seçilmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez yüz yüze gelen ABD Başkanı Biden, görüşmeye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Erdoğan ile pozitif bir görüşme yaptıklarını ifade eden Biden, "Konuları detaylıca konuştuk. Ekiplerimiz görüşmeyi sürdürecek. Türkiye ile gerçekten ilerleme kaydedeceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Görüşlerimizin değişmediğini Biden'a ilettim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Görüşlerimizin değişmediğini Biden'a ilettim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi sonrası, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, 'S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynısını da kendisine ilettim. F-35 konusunu da kendisine ifade ettim. Savunma sanayisinde müşterek yapacağımız adımlar nelerdir bunları konuştuk. Bundan sonraki süreçte de bakanlarımız muhataplarıyla görüşerek bu ilişkileri sağlama bağlayacaktır.' dedi.

"Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek"

Biden açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

ABD'nin NATO Antlaşması'nın 5.Maddesi konusundaki taahhüdü sağlam. Rusya ve Çin Transatlantik dayanışmada çatlak oluşturmayı amaçlıyor.

Rusya zararlı tutumundan vazgeçmeli. Rusya ile çatışma aramıyoruz ama zararlı davranışlar sürerse cevap veririz. Putin dişli bir rakip. Eğer isterse iş birliği alanlarını artırabiliriz.

NATO liderleri yeni bir siber savunma politikasına onay verdi. Bu NATO'da bir ilk.

Müttefikler olarak Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteğin devam ettiğini de teyit ettik.

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Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden, oturum başlamadan hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek selam verdi. Yumruk tokuşturan iki lider bir süre ayaküstü sohbet etti.

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