ABD Başkanı Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı: Türkiye ile ilerleme kaydedeceğiz

NATO Zirvesi, bugün, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşti.

Söz konusu görüşmelerde başkan seçilmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez yüz yüze gelen ABD Başkanı Biden, görüşmeye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Erdoğan ile pozitif bir görüşme yaptıklarını ifade eden Biden, "Konuları detaylıca konuştuk. Ekiplerimiz görüşmeyi sürdürecek. Türkiye ile gerçekten ilerleme kaydedeceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Görüşlerimizin değişmediğini Biden'a ilettim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi sonrası, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, 'S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynısını da kendisine ilettim. F-35 konusunu da kendisine ifade ettim. Savunma sanayisinde müşterek yapacağımız adımlar nelerdir bunları konuştuk. Bundan sonraki süreçte de bakanlarımız muhataplarıyla görüşerek bu ilişkileri sağlama bağlayacaktır.' dedi. BiP'te paylaş

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"Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek"

Biden açıklamalarının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

ABD'nin NATO Antlaşması'nın 5.Maddesi konusundaki taahhüdü sağlam. Rusya ve Çin Transatlantik dayanışmada çatlak oluşturmayı amaçlıyor.

Rusya zararlı tutumundan vazgeçmeli. Rusya ile çatışma aramıyoruz ama zararlı davranışlar sürerse cevap veririz. Putin dişli bir rakip. Eğer isterse iş birliği alanlarını artırabiliriz.

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NATO liderleri yeni bir siber savunma politikasına onay verdi. Bu NATO'da bir ilk.

Müttefikler olarak Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteğin devam ettiğini de teyit ettik.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a S-400 ve F-35 konusundaki görüşlerimizin değişmediğini söyledim

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi

DÜNYA AFP ve Reuters Erdoğan ile Biden'ın tokalaştığı anı çarpıtarak servis etti