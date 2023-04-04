ABD Başkanı Biden: Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna halkına karşı acımasız saldırı savaşını başlattığında, Avrupa'yı ve NATO'yu bölebileceğini düşündü. Yanıldı. Bugün, her zamankinden daha fazla birleşmiş durumdayız ve birlikte -en yeni müttefikimiz Finlandiya ile güçlenmiş bir şekilde- transatlantik güvenliğini korumaya, NATO topraklarının her bir santimini savunmaya ve karşılaştığımız her türlü zorluğun üstesinden gelmeye devam edeceğiz."