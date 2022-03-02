ABD Başkanı Biden: Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Altı gün önce Putin özgür dünyayı temellerinden sarsmaya çalıştı. Ukrayna'ya girebileceğini düşündü ama bir direnişle karşılaştı. Başkan Zelenskiy ve Ukraynalılar cesaretle dünyaya ilham oldular.

Putin şu anda bütün dünyadan izole edildi. Özgür dünya Putin'i hesaba çekiyor. 650 milyar dolarlık savaş fonu kullanışsız hale geliyor. Rusya’nın teknolojiye ulaşımını engelleyerek ekonomisini ve askeri gücünü zayıflatacağız.

Müttefiklerimize katılarak hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık.

Adalet Bakanlığı Rus oligarkların suçlarının izini sürmek için bir görev gücü topluyor. Avrupalı müttefiklerimizle birlikte yatlarını, lüks dairelerini ve özel jetlerini bulup el koyacağız."

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