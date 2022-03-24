ABD Başkanı Biden konuşuyor

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"500 kişi hakkında yaptırım kararı aldık. 100 bin Amerikan gücüne ek olarak Avrupa içerisinde NATO; Macaristan, Slovakya, Bulgaristan'da muharebe grupları konuşlandırıyor.

Daha önceki konuşmalarımızda aslında bu uyumu Putin'in beklemediğini anlatmıştım. NATO; hiç olmadığı kadar uyum içerisinde, hiçbir zaman şu anki kadar birlik ve beraberlik içinde olmadı. Putin tam tersi bir etki yaratmış durumda. Bizler ilkeler içinde hareket ediyoruz.

Gıda güvenliği için çalışıyoruz. Çin'e, Rusya'ya yardım etmesi halinde başına gelecekleri çok açık bir şekilde anlattım. Anladıklarını düşünüyorum. Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil pek çok ülkeyi de etkiliyor. Avrupa ülkelerini, bizim ülkelerimizi etkiliyor.

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Rusya kimyasal silah kullanırsa NATO gerekli cevabı verecektir."

Ayrıntılar geliyor...