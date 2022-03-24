Dünya ABD Başkanı Biden Rusya kimyasal silah kullanırsa NATO gerekli cevabı verir
AMERİKA

ABD Başkanı Biden: Rusya kimyasal silah kullanırsa NATO gerekli cevabı verir

ABD Başkanı Joe Biden NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu. Rusya'nın saldırıları hakkında konuşan Biden, kimyasal silah kullanmaları durumunda NATO'nun gerekli karşılığı vereceğini belirtti. Biden ayrıca, "Gıda güvenliği için çalışıyoruz. Çin'e, Rusya'ya yardım etmesi halinde başına gelecekleri çok açık bir şekilde anlattım. Anladıklarını düşünüyorum. Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil pek çok ülkeyi de etkiliyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Biden: Rusya kimyasal silah kullanırsa NATO gerekli cevabı verir
Joe Biden

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın kimyasal silah kullanması durumunda NATO'nun gerekli karşılığı vereceğini belirtti.

Biden ayrıca, Rusya'nın başlattığı saldırılar sonrası Putin'in, beklediği etkinin tam tersini yarattığını belirterek, NATO'nun hiç olmadığı kadar uyum içerisinde olduğunu ve hiçbir zaman şu anki kadar birlik ve beraberlik içinde olunmadığını söyledi.

Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"500 kişi hakkında yaptırım kararı aldık. 100 bin Amerikan gücüne ek olarak Avrupa içerisinde NATO; Macaristan, Slovakya, Bulgaristan'da muharebe grupları konuşlandırıyor.

"NATO HİÇ OLMADIĞI KADAR UYUM İÇİNDE"

  • Daha önceki konuşmalarımızda aslında bu uyumu Putin'in beklemediğini anlatmıştım. NATO; hiç olmadığı kadar uyum içerisinde, hiçbir zaman şu anki kadar birlik ve beraberlik içinde olmadı. Putin tam tersi bir etki yaratmış durumda. Bizler ilkeler içinde hareket ediyoruz.

"ÇİN'E RUSYA'YA YARDIM EDERSE OLACAKLARI ANLATTIM"

Gıda güvenliği için çalışıyoruz. Çin'e, Rusya'ya yardım etmesi halinde başına gelecekleri çok açık bir şekilde anlattım. Anladıklarını düşünüyorum. Yaptırımlar sadece Rusya'yı değil pek çok ülkeyi de etkiliyor. Avrupa ülkelerini, bizim ülkelerimizi etkiliyor.

"KİMYASAL SİLAH KULLANIRLARSA KARŞILIĞINI ALIRLAR"

Rusya kimyasal silah kullanırsa NATO gerekli karşılığı verecektir. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur."

"RUSYA G20'DEN ÇIKARILMALI"

  • Biden ayrıca bir gazetecinin "Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Buna cevabım evet. Bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konu da gündeme geldi. Eğer bu yapılamayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlamalıyız." yanıtını verdi.

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