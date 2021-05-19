ABD Başkanı Biden Netanyahu ile görüşmesi sonrası bölgede gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini söyledi

Hayat

Gazzeli Yetimler Türkiye’ye emanet

Yetim Vakfı, işgalci İsrail’in saldırıları sonucu yetim kalan Gazzeli çocuklar ve aileler için yardım çalışmalarına devam ediyor. Gazze’de İsrail’in son saldırılarında yüzlerce kişi şehit oldu, binlerce kişi yaralandı ve on binlerce kişi ise evlerini kaybetti.