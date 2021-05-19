ABD Başkanı Biden Netanyahu ile görüşmesi sonrası bölgede gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini söyledi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
GERGİNLİĞİN AZALTILMASI GÜNDEMDE
Görüşmede, İsrail'in "Hamas'ın kapasitesini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarıldı.
NETANYAHU İLE GÖRÜŞME
Açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer aldı.