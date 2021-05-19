Dünya ABD Başkanı Biden Netanyahu ile görüşmesi sonrası bölgede gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini söyledi
AMERİKA

ABD Başkanı Biden Netanyahu ile görüşmesi sonrası bölgede gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini söyledi

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüşmesi sonrası bölgede gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden Netanyahu ile görüşmesi sonrası bölgede gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini söyledi
Joe Biden

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

GERGİNLİĞİN AZALTILMASI GÜNDEMDE

Görüşmede, İsrail'in "Hamas'ın kapasitesini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

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Açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer aldı.

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