Dünya ABD Başkanı Biden Rusyanın işgal tehdidi çok yüksek
AMERİKA

ABD Başkanı Biden: Rusya'nın işgal tehdidi çok yüksek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın "birkaç gün" içinde Ukrayna’yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Biden: Rusyanın işgal tehdidi çok yüksek
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi.

Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti.

Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." yanıtını verdi.

Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün." dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.

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