Dünya ABD Başkanı Bidenın ilginç ikilemi Putin savaş suçlusu mu sorusuna iki zıt cevap
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'ın ilginç ikilemi: 'Putin savaş suçlusu mu' sorusuna iki zıt cevap

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılan Biden daha sonra geri dönüp "O bir savaş suçlusu" dedi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Bidenın ilginç ikilemi: Putin savaş suçlusu mu sorusuna iki zıt cevap
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

"SAVAŞ SUÇLUSU DEMEYE HAZIR DEĞİLİM"

  • Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrıldı.

"O BİR SAVAŞ SUÇLUSU"

  • Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz." diye konuştu.

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