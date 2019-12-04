Dünya ABD Başkanı Donald Trump NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor
AVRUPA

ABD Başkanı Donald Trump: NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor

Londra'daki NATO liderler zirvesinde biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump liderlerle basın toplantısı düzenledi. Trump, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı toplantıda, “NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Londra’da NATO Liderleri Zirvesi.
Londra’da NATO Liderleri Zirvesi.

Londra'daki NATO liderler zirvesinde biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın toplantısı düzenledi.

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Trump basın toplantısında "Başarılı bir NATO toplantısıydı. Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor. İran'a yaptırımları Merkel'le konuşacağım. Ticaret duvarlarını AB yarattı, bunun hakkında konuşacağız, çözeceğimizi düşünüyorum. Çin'le müzakereler çok iyi gidiyor, neler olacağını göreceğiz. AB ile sözkonusu olan, daha zor anlaşma. Kanada Başbakanı Justin Trudeau çok iyi birisi, ama ona yüzde 2'lik ödemeyi yapmadığını söyledim, bundan çok memnun olmadı, fakat Kanada'nın parası var, yapacak bir şey yok" dedi.

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