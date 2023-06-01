|
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden sahnede dengesini kaybetti yere düştü

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet törenindeki konuşması sonrası yere düştü. Korumalarının yardımıyla ayağa kalkan Biden, sahneden indi.

22:40 . 1/06/2023 Perşembe
Diğer
ABD Başkanı Joe Biden sahnede yere düştü.

ABD Başkanı Joe Biden sahnede yere düştü.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde zor anlar yaşadı. 81 yaşındaki ABD lideri, törende çıktığı kürsüde yere düştü. Biden'ı, korumaları ayağa kaldırırken, o anlarda törende olanlar büyük şaşkınlık yaşadı.



BU İLK DEĞİL

Biden'in yere düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem olurken, akıllara önceki düşme görüntüleri geldi. Biden geçen sene bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip yere düşmüştü. ABD Başkanı Polonya yolculuğu öncesi uçağa binmek için merdivenleri çıktığı sırada da tökezleyip düşmüştü.

BAŞKANLIĞA TEKRARDAN ADAY OLACAK

81 yaşında olmasına rağmen ABD'nin aktif başkanlık görevini yürüten Biden, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.



#ABD Başkanı
#Joe Biden
#Gaf
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erhan Afyonlu kimdir?