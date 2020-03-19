Dünya ABD Başkanı Trump İlacı koronavirüsle mücadelede hemen kullanıma sunabiliriz
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: İlacı koronavirüsle mücadelede hemen kullanıma sunabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri açıklıyor. Trump, "Uygulamaya konabilecek bazı tedaviler mevcut. Hidroksiklorokini koronavirüsle mücadelede neredeyse hemen kullanıma sunabiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri açıklıyor.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

FDA’ye Corona virüsüne karşı çözümleri hızlandırmak için geçerliliğini yitirmiş kuralları, bürokratik engelleri kaldırması talimatı verdim.

Uygulamaya konabilecek bazı tedaviler mevcut.

Gilead şirketinin Remdesivir ilacı virüsün tedavisinde çok iyi sonuçlar veriyor görünüyor.

Hidroksiklorokini koronavirüsle mücadelede neredeyse hemen kullanıma sunabiliriz.

Bu bir tıbbi savaş. Bu savaşı kazanacağız.

Koronavirüse karşı hazırdık. Herkesten önce Çin'den seyahatlere kısıtlama getirdim. Şimdi diğer ülkeler benim yaptıklarımı yapıyor."

Ayrıntılar geliyor...

İnfial yaratmaya çalışıyorlar

İnfial yaratmaya çalışıyorlar

Sokağa çıkma yasağı iddialarını değerlendirdi.
İnternet üzerinden koronavirüs kontrolü

İnternet üzerinden
koronavirüs kontrolü

Bir saatte 100 bin kişi inceledi.
Türkiyede ligler ertelendi

Türkiye'de
ligler ertelendi

Tüm profesyonel ligler için karar verildi.
Artık 6 aylığına<br>yetkisiz cumhurbaşkanı

Artık 6 aylığına
yetkisiz cumhurbaşkanı

​Rum yönetimine şirinlik yapmak da dahil hiçbir yetkisi yok.
Tabutları askeri <br>araçlarla taşıdılar

Tabutları askeri
araçlarla taşıdılar

Krematoryumlar yetersiz kaldı.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık

İlk testte sonuç negatifti

İlk testte sonuç negatifti

​"Atyaç Yalman ile birlikte kayıp sayımız 3'e çıktı."
Sığınmacı<br>korkusu mu?

Sığınmacı
korkusu mu?

​Terör sevici Atina hükümeti DHKP-C'ye operasyon düzenledi.

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Bakan Albayrak ekonomide alınan tedbirleri tek tek anlattı.
Türkiye'ye talep yağıyor

Türkiye'ye talep yağıyor

Koronavirüsün vurduğu ülkeler satın almak için başvurdu.
Çocuğumu nasıl<br>bezleyeceğim?

Çocuğumu nasıl
bezleyeceğim?

​Amerikalı anne boş rafların önünde ağlayarak video çekti...
Kendi tanı kitimizi geliştirdik

Kendi tanı kitimizi geliştirdik

ABD'ye 500 bin adet sattık, tüm illerimize gönderiyoruz...
Ender Saraç<br>karantinada!

Ender Saraç
karantinada!

​Ünlü diyetisyende koronavirüs şüphesi
3 AVM<br>kapılarını kapattı

3 AVM
kapılarını kapattı

Erdoğan'ın uyarısı ile harekete geçtiler.
Taahhütname<br>vermeyenlere de yatırılacak

Taahhütname
vermeyenlere de yatırılacak

TBB'den emeklilere maaş promosyonu müjdesi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.