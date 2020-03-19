ABD Başkanı Trump: İlacı koronavirüsle mücadelede hemen kullanıma sunabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri açıklıyor.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

FDA’ye Corona virüsüne karşı çözümleri hızlandırmak için geçerliliğini yitirmiş kuralları, bürokratik engelleri kaldırması talimatı verdim.

Uygulamaya konabilecek bazı tedaviler mevcut.

Gilead şirketinin Remdesivir ilacı virüsün tedavisinde çok iyi sonuçlar veriyor görünüyor.

Hidroksiklorokini koronavirüsle mücadelede neredeyse hemen kullanıma sunabiliriz.

Bu bir tıbbi savaş. Bu savaşı kazanacağız.

Koronavirüse karşı hazırdık. Herkesten önce Çin'den seyahatlere kısıtlama getirdim. Şimdi diğer ülkeler benim yaptıklarımı yapıyor."

Ayrıntılar geliyor...