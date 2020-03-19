Dünya İtalyada ölüm sayısı Çini geçti Ölü sayısı 3 bin 405e, vaka sayısı 30000e yükseldi
KORONAVİRÜS

İtalya'da ölüm sayısı Çin'i geçti: Ölü sayısı 3 bin 405'e, vaka sayısı 30.000'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı. İtalyan yetkililer neredeyse bütün dükkanları, barları, restoranları, kafeleri ve kuaförleri 25 Mart'a kadar kapatarak, sıkı önlemler aldılar.

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İtalya'da 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

  • Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 33 bin 190'a ulaştığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 35 olduğunu belirtti.

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Borrelli, dün 4 bin 25 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 415 artışla 4 bin 440’a çıktığını bildirdi. Sivil savunma yetkilisi, virüsün bulaşmasının stabil olduğunu belirterek, iyileşmelerdeki artışa dikkati çekti.

Ölü sayısı 427 kişi daha arttı

  • Borrelli, ölü sayısının düne göre 427 kişi daha arttığını ve toplam sayının 3 bin 405'e yükseldiğini belirtti.

İtalya bu sayıyla Çin'i geride bırakarak Kovid-19'dan dünyada en çok ölümün görüldüğü ülke haline geldi. Yeni tip koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 242 ölüm kayıtlara geçmişti.

13 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Öte yandan Rainews24’ün haberinde, koronavirüsle mücadele eden 5 doktorun bugün öldüğü ve yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 13'e çıktığı belirtildi.

Bergamo'daki hastane direktöründen İngilizce çağrı

Ülkede son dönemde koronavirüs vakalarının ve kayıplarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana da virüsün yayılmaması için insanlara sokağa çıkmama çağrısını yinelerken, hükümetten de bölgede daha sıkı tedbirler almasını istedi.

Bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, bölgelerinde bugün itibariyle hasta ağırlayabilecekleri boş yatak kalmadığını söyledi.

  • Bölgede en zor durumdaki Bergamo kenti hastanesi Papa 23. Giovanni’nin direktörü Stefano Fagiuoli, İngilizce paylaştığı videosunda, “Umutsuzca hemşirelere, doktorlara, solunum cihazlarına ve koruyucu ekipmanlara ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Fagiuoli, hastanede ve bölgelerindeki durumun son derece acil ve kritik olduğunu vurguladı.

Bu arada yerel basın, defin işlemlerine yetişilemediğini, çok sayıda cenazenin kiliselerde bekletildiğini duyurdu. Bergamo’da Kovid-19 tespit edilen yeni doğan bir bebeğin iyileştiği aktarıldı.

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