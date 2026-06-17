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ABD Başkanı Trump: İsrail kendini koruyabilmeli

ABD Başkanı Trump: İsrail kendini koruyabilmeli

17:3917/06/2026, الأربعاء
G: 17/06/2026, الأربعاء
IHA
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail kendini koruyabilmeli. Fakat bunu yaparken sağduyulu davranmasını da istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa'da açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamalarının satır başları:

"Anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa da sorun değil. O zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalacağız. Ama biz kaybetmeyiz. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz."

"Hindistan saldırıya uğrarsa, yardım etmek için yanlarında oluruz"

"İsrail’in kendisini korumasını istiyorum fakat bunu yaparken sağduyulu davranmasını da istiyorum"





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