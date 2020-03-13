Dünya ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak
AMERİKA

ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Daha önce "Teste ihtiyacım yok, gayet iyiyim" diyen ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testi yaptıracak. Yakın çevresindeki virüs vakaları nedeniyle test yaptırıp yaptırmayacağı tartışılan Trump, "Büyük ihtimalle virüs testi yaptıracağım. Şu anda bir program üzerine çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump, test yaptırıp yaptırmayacağı tartışmalarına cevap verdi.
Trump, test yaptırıp yaptırmayacağı tartışmalarına cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüs ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Trump, 'ulusal acil durum' ilan ettiklerini açıkladı.

Ayrıca geçen hafta Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İletişim Sekreterinde Kovid-19 çıkması ve Bolsonaro'nun da virüs iddiaları ile gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Ben endişeli değilim. Herhangi bir hastalık belirtim yok. Zaten Brezilya Devlet Başkanının da testi negatif çıkmış" dedi.

Test yaptırıp yaptırmayacağı tartışmalarına cevap verdi

  • Yakın çevresindeki virüs vakaları nedeniyle test yaptırıp yaptırmayacağı tartışılan Trump, "Büyük ihtimalle virüs testi yaptıracağım. Şu anda bir program üzerine çalışıyoruz" dedi.

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