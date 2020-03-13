ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüs ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Trump, 'ulusal acil durum' ilan ettiklerini açıkladı.

Ayrıca geçen hafta Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İletişim Sekreterinde Kovid-19 çıkması ve Bolsonaro'nun da virüs iddiaları ile gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Trump, "Ben endişeli değilim. Herhangi bir hastalık belirtim yok. Zaten Brezilya Devlet Başkanının da testi negatif çıkmış" dedi.

Test yaptırıp yaptırmayacağı tartışmalarına cevap verdi

Yakın çevresindeki virüs vakaları nedeniyle test yaptırıp yaptırmayacağı tartışılan Trump, "Büyük ihtimalle virüs testi yaptıracağım. Şu anda bir program üzerine çalışıyoruz" dedi.