Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD Başkanı Trump, Lübnandaki patlamaya ilişkin konuştu Korkunç bir saldırı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump, Lübnan'daki patlamaya ilişkin konuştu: Korkunç bir saldırı!

ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyerek ülkesinin Lübnan halkına yardıma hazır olduğunu belirtti. Trump, patlamayla ilgili, "Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Beyrut'taki ekiplerinin, kentte büyük hasar olduğunu kendilerine bildirdiklerini aktaran Pompeo, "Durumu yakından takip ediyoruz ve bu trajediyi atlatmalarında Lübnan halkına yardım etmeye hazırız." vurgusu yaptı.

Beyrut’ta dehşet: Patlayıcı deposu infilak etti!
DÜNYA
Beyrut’ta dehşet: Patlayıcı deposu infilak etti!
  • Lübnan hükümetinin olayı araştırdığına işaret eden Pompeo, sonucu sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
OYNAT 00:00
Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Trump'tan patlamaya "korkunç saldırı" nitelemesi

Trump da Beyaz Saray'daki basın toplantısına Lübnan'daki saldırıya ilişkin açıklama ile başlayarak, "ABD, Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada, birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor." ifadesini kullandı.

Lübnan ile yakın ilişkileri olduğunun altını çizen Trump, "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut 'felaket bölgesi' ilan edildi
DÜNYA
Lübnan'ın başkenti Beyrut 'felaket bölgesi' ilan edildi
Abone Ol Google News
Türkiye’yi dışlamak artık zor

Türkiye’yi dışlamak artık zor

​ABD medyasından Doğu Akdeniz itirafı.
Beyrutta dehşet!

Beyrut'ta dehşet!

​Patlayıcı deposu infilak etti: 78 ölü, 4 bin yaralı var.
İncenin ekibikolları sıvadı

İnce'nin ekibi
kolları sıvadı

İhanet serisi ile başladılar: 24 Haziran 22.30'u hatırla
Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Erdoğan'dan Lübnan mesajı

Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de telefonda görüştü.
İlk 7 gün denetimi

İlk 7 gün denetimi

81 il valiliğine genelge gönderildi.
Sevr Antlaşması'nı <br>altüst edecekti

Sevr Antlaşması'nı
altüst edecekti

​Fransız Le Figaro gazetesinden dikkat çeken analiz.

İsrail iddialarına yalanlama

İsrail iddialarına yalanlama

​Lübnan emniyeti ve Hizbullah açıklama yaptı.
Fenerbahçe <br>ligden çekiliyor mu?

Fenerbahçe
ligden çekiliyor mu?

​TFF'nin açıkladığı harcama limitleri büyük tartışma çıkarttı.
Bakan Koca uyardı!

Bakan Koca uyardı!

​Hasta sayısındaki yükseliş ciddi seviyede.
Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Beyrut Valisi Abbud, ağlayarak açıklama yaptı.
Binalar yerle bir oldu

Binalar yerle bir oldu

Beyrut'taki patlamanın dehşete düşüren görüntüsü.
Lübnan'ı <br>sarsan patlama

Lübnan'ı
sarsan patlama

Ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.
Almanya'dan Türkiye kararı

Almanya'dan Türkiye kararı

​Seyahat uyarısını dört şehir için kaldırdılar.
Dehşet saçtı

Dehşet saçtı

Pompalı tüfekle eczaneyi bastı.
TÜBİTAK Başkanı duyurdu

TÜBİTAK Başkanı duyurdu

Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak.
Fenerbahçe kilitlendi

Fenerbahçe kilitlendi

Transfer operasyonlarının hepsi durdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.