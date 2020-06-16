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Dünya ABD Başkanı Trump, polis reformu kararnamesini imzaladı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump, polis reformu kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, 'güvenlik güçleri için ulusal bir sertifika ve akreditasyon sistemi' ve 'görevini kötüye kullananların bilgilerinin bir veri tabanında toplanmasını' öngören Başkanlık kararnamesini imzaladı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, "polis reformu" kararnamesini imzalamak için Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısından daha önce polis şiddetine kurban giden siyahilerin aileleriyle görüştüğünü aktaran Trump, "Bu insanlar, sevdiklerini polis müdahalesinde kaybetti. Şunu bilmenizi isterim ki; Amerikan halkı, yasınızı paylaşıyor. Sevdikleriniz bir hiç uğruna ölmedi. Biz bir milletiz, birlikte yas tutar, birlikte iyileşiriz" ifadesini kullandı.

"Ülke genelinde kanun ve nizam sağlanmalı"

Polis teşkilatının dağıtılması ya da kaynaklarının kesilmesi fikrine de karşı çıkan Trump, "Amerikan halkı, polis olmazsa kaos ve anarşi olacağını biliyor. Güvenlik olmazsa, sonuç felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

  • Trump, polislerin sokakları ve insanları güvende tuttuğuna işaret ederek, "Hesap verebilirliği, şeffaflığı artırmamız ve polislerin eğitilmesine daha fazla kaynak ayırmamız gerekiyor. Suçu azaltmak ve polisler için standartları artırmak birbirine zıt şeyler değildir" diye konuştu.

Siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü Minneapolis'e Ulusal Muhafızları göndererek kontrolü sağladıklarını anımsatan Trump, "Ülke genelinde kanun ve nizam sağlanmalı. Federal hükümet, bunun için elinden geleni yapmaya hazır." dedi.

"Polisin gözaltı esnasında zanlının boynuna baskı uygulaması yasaklanacak"

Trump, "Artık daha fazla yağma ve kundaklama olayı olmayacak. Şiddet ya da yakıp yıkmadan dolayı yakalananlara da çok ağır cezalar verilecek. Bu kişileri hoş göremeyiz." açıklamasında bulundu.

Kararnamede, polisler için akreditasyon standartları getirileceği bilgisini paylaşan Trump, şunları kaydetti:

  • "Akreditasyonun bir parçası olarak hayatı tehlikede değilse, polisin gözaltı esnasında zanlının boynuna baskı uygulaması yasaklanacak. Ayrıca ölüme yol açan müdahaleleri önlemek için daha gelişmiş ve güçlü öldürücü olmayan silahların kullanılmasını sağlayacağız."

Trump, yaptığı konuşmanın ardından Beyaz Saray bahçesinde "polis reformu"nu öngören Başkanlık kararnamesini imzaladı.

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Kararnamede ne var?

Trump'ın imzaladığı kararname gereğince, güvenlik güçleri için ulusal bir sertifika ve akreditasyon sistemi kurulacak.

Görevini kötüye kullanan yetkililerin izlenmesi için federal bir veri tabanı oluşturularak, bir polis teşkilatından kovulan bir polisin, başka polis teşkilatında işe alınmasının önüne geçilecek.

  • Akıl hastası, bağımlı ya da evsiz kişilerle ilgilenen polis memurlarına yardımcı olmaları için sosyal hizmet çalışanlarının görevlendirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığına talimat verilecek.

George Floyd'un öldürülmesi ve polis reformu tartışmaları

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin ensesine basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkedeki polis şiddetini bir kez daha gündeme getirmişti.

  • "Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis de dahil olmak üzere birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, Trump da federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalayacağını belirtmişti.

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