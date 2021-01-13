ABD Başkanı Trump: Tüm Amerikalıları tansiyonu düşürmeye ve sinirlerine hakim olmaya davet ediyorum ABD Başkanı Trump, Joe Biden'ın yemin töreni öncesi ABD halkına "tansiyonu düşürme ve sinirlerine hakim olma" çağrısı yaptı. Trump yaptığı açıklamada, "Ortada şiddet, kanunların çiğnendiği eylemler ve her türlü vandallık olmaması konusunda uyarıyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 13 Ocak 2021, 22:39 Son Güncelleme: 13 Ocak 2021, 22:39 AA