Dünya ABD Başkanından savaş çığırtkanlığı Panik düğmesine bastı
AMERİKA

ABD Başkanı'ndan savaş çığırtkanlığı: Panik düğmesine bastı

ABD Başkanı Biden, Ukrayna’da tansiyonu artırırken, bölgede ‘işlerin hızla karışabileceği’ gerekçesiyle vatandaşlarına ülkeden hemen ayrılma çağrısı yaptı. ABD yönetimi son iki aydır, Ukrayna’ya yönelik olası Rus işgali senaryoları ve duyumları paylaşarak psikolojik bir operasyon yürütüyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
ABD Başkanından savaş çığırtkanlığı: Panik düğmesine bastı, Rusya Ukrayna son dakika
Ukrayna ordusu olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarını en üst seviyede tutuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ekonomide enflasyonun son 40 yılın zirvesini görmesi ve iç politikada yaşadığı karmaşa nedeniyle bir kez daha Ukrayna’da panik butonuna bastı. ABD yönetimi son iki aydır, Ukrayna’ya yönelik olası Rus işgali senaryoları ve duyumları paylaşarak adeta psikolojik bir operasyon yürütüyordu. İçeriden ve dışarıdan bu “temelsiz” iddialara tepkinin çoğalmasının ardından bir süre suskunluğa giren ABD yönetimi, önceki gün yine “işgal söylemini” devreye aldı.

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"PUTİN BİR ŞEY YAPMAK ZORUNDA"

  • NBC News’a röportaj veren Başkan Biden, Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceğini aktararak, “İşler her an çığrından çıkabilir. Putin bir şey yapmak zorunda” iddiasında bulundu. Biden’ın Ukrayna’daki vatandaşlarını da “sizi koruyamayız” sözleriyle, acilen ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarması da dikkat çekti. “Amerikalılar ve Ruslar birbirini vurmaya başlarsa bu dünya savaşı olur” ifadelerini kullanan Biden, Rusya’nın dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olduğuna dikkat çekti. ABD Başkanı, “Vatandaşların tahliyesi için Ukrayna’ya askeri birlik gönderilmeyecek” açıklamasında da bulundu.

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Hiçbir şeyin göstergesi değil

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına daha fazla asker gönderdiğini ve Ukrayna'yı işgale herhangi bir zamanda başlayabileceğini, Pekin Kış Olimpiyatları devam ederken işgalin gelebileceğini söyledi. Ukraynalı yetkililer daha önce ABD’den yapılan temelsiz açıklamaların “halkta panik” ve “ekonomide güvensizlik” oluşturduğu uyarısında bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise, "Biden'ın açıklaması mevcut durumdaki radikal bir değişimin göstergesi değil" ifadeleri ile ABD Başkanı'nın sözlerini eleştirdi.

Normandiya Formatı’nda ilerleme yok

  • Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre Normandiya Formatında yer alan Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya liderlerinin danışmanlarının Ukrayna krizine ilişkin Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirdikleri görüşmede geniş kapsamlı ilerleme sağlayamadığı bildirildi. Haberde görüşmenin yaklaşık 10 saat sürdüğü aktarıldı.

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