Dünya ABD Başkonsolosu Rob Wallerden peşmerge kıyafetli veda
ORTADOĞU

ABD Başkonsolosu Rob Waller'den peşmerge kıyafetli veda

Erbil’deki görevini devreden ABD’li diplomat Rob Waller, peşmerge kıyafeti ile çekilmiş fotoğrafıyla bir veda mesajı yayınladı. Waller, “Kürtler iki dosta bel bağlayabilir, biri dağlar diğeri de ABD” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkonsolosu Rob Wallerden peşmerge kıyafetli veda
Rob Waller

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'de başkonsolosluk yapan Amerikalı diplomat Rob Waller, geçen yıl temmuz ayında atandığı bu görevden ayrıldı. Waller, konsolosluğun sosyal medya hesaplarından yayınladığı veda mesajında görevi sırasında çekilmiş fotoğraflara yer verdi.

Waller, IKBY'nin “resmi marş” saydığı şiiri yazan Yunus Rauf'un anıtındaki fotoğrafını da paylaştı.nn
Waller, IKBY'nin “resmi marş” saydığı şiiri yazan Yunus Rauf'un anıtındaki fotoğrafını da paylaştı.nn

ABD'den beslediği PKK'nın hastaneye saldırısı için kınama
DÜNYA
ABD'den beslediği PKK'nın hastaneye saldırısı için kınama

Bu fotoğraflar arasında Waller'ı peşmerge kıyafetleri içinde gösteren bir kare dikkat çekti. Waller ayrıca IKBY tarafından “resmi marş” olarak kabul edilen şiiri yazan Yunus Rauf'un anısına yapılan anıtı da ziyaretinden bir kare paylaştı. Bu şiir, bölücü terör örgütü PKK tarafından da kullanılıyor.

ABD'nin terör koordinatörü: Suriye Temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor
DÜNYA
ABD'nin terör koordinatörü: Suriye Temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor

Waller, hem sosyal medya paylaşımlarında hem de IKBY'de yönetimi elinde tutan Barzani Ailesi'ne yakınlığıyla bilinen yayın kuruluşu Rudaw'da yer alan mesajında da ilginç ifadelere yer verdi.

Amerikalı diplomat, bölgede kullanıldığını aktardığı bir söze atıf yaparak “Kürtler iki dosta bel bağlayabilir, biri dağlar diğeri de ABD'dir” diye yazdı. Waller'ın ayrılmasından sonra ABD'nin Erbil Başkonsolusluğu görevini Robert Palladino üstlendi.

Çocukları kaçıran PKK'ya açıkça destek veren ABD'den skandal karar: Türkiye'yi 'çocuk savaşçı kullanan ülkeler' listesine eklediler
DÜNYA
Çocukları kaçıran PKK'ya açıkça destek veren ABD'den skandal karar: Türkiye'yi 'çocuk savaşçı kullanan ülkeler' listesine eklediler
Abone Ol Google News
Sahte hesaplara onay

Sahte hesaplara onay

​Twitter'daki manipülasyon konusunu gündeme getirdi.
Trabzon bu yeniliği sevecek

Trabzon bu yeniliği sevecek

​Sürmene bıçağının 50 yıllık geleneğini pandemide bozdu.
TUSAŞ 600 komponentin yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor: 500 milyon dolar Türkiyede kalacak

Çok sayıda can kaybı var.

Üretim endeksi yıllık yüzde 40,7 yükseldi

​Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalandı.

Veliaht Prens Al Sabah'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler.

​15 Temmuz yüzsüzleri TSK'ya dönmek için başvurdular.

​Delta ile Delta Plus varyantı, ülkeleri alarma geçirdi.

​Mehmet Ali Şengül kırmızı listede aranıyordu.

​İHA'lar orman yangınlarına karşı da önemli başarı sağlıyor.
Türkiye'den 45 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Irak'a başsağlığı mesajı
Gündem

Türkiye'den 45 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Irak'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta koronavirüs hastalarının da kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden duyulan üzüntüyü dile getirerek, Irak'a başsağlığı dileğinde bulundu. Yangında 45 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor
Dünya

İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor

20 milyonluk bir spor izleyici kitlesine sahip İnigiltere'de maç günleri aileler ve kadınlar tarafından endişe ve korku ile bekleniyor. Araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da futbol maçlarıyla bağlantılı aile içi şiddet korkutucu boyutlarda. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü. İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarındanda aile içi istismar ve şiddet vakaları maç tarihleriyle aynı dönemlerde artıyor. Yapılan araştırmalarda İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.
Hastaneden taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadılar: Bıraktıkları not duygulandırdı
Hayat

Hastaneden taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadılar: Bıraktıkları not duygulandırdı

Tekirdağ’da hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı teşekkür notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı. Hasta yakınları bir peçete üzerine yazdıkları notta, “Tüm emekleriniz ve ilginiz için teşekkür ederiz. İyi ki siz sağlık çalışanları varsınız. Hakkınızı helal edin. İyi çalışmalar” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.