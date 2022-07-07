Dünya ABD Biden Türkiyeye F-16 satışı konusunda Kongre ile çalışmaya istekli
AMERİKA

ABD: Biden Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Kongre ile çalışmaya istekli

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doug Jones, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini ve bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
ABD: Biden Türkiyeye F-16 satışı konusunda Kongre ile çalışmaya istekli
Arşiv.

Jones, Washington'daki "Yabancı Basın Merkezi'nde" uluslararası gazetecilere geçen hafta Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesinin sonuçları konusunda brifing verdi.

Bu toplantıda, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da birbirine bağlı bir ittifak haline geldiğinin görüldüğünü belirten Jones, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya resmi olarak davet edilmesini de "tarihi" bir adım olarak nitelendirdi.

Jones, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebi konusundaki sürecin nasıl ilerleyeceği yönündeki sorusunu da yanıtladı.

"Bu satışı destekliyoruz"

  • F-16 konusunun uzun süredir gündemlerinde olduğunu ve ABD yönetiminin buna desteğini dile getirdiğini belirten Jones, "Biden, bu satışı destekliyor. Ancak Biden, bu konuda Kongre'nin onayı gerektiğini de açıkça söyledi. İki lider (Erdoğan ve Biden) bu konuda konuştu, bizim yönetimimizin duruşu zirveden sonra da değişmedi. Bu satışı destekliyoruz ve Biden bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

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