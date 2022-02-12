ABD, diplomatik personelinin Ukrayna’dan ayrılmasını istedi

Dünya

Herkes kaçıyor: Ukrayna ve Rusya gerilimi zirvede

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz tüm dünya tarafından endişe ile izleniyor. İki ülke arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. Hollanda ve Almanya vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri uyarısında bulundu. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD tarafından yapılan açıklamada “Krizi çözmek için diplomatik bir yol açık” denildi.