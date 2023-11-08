ABD Dışişleri Bakanı Blinken kalıcı barış için 'Filistin devleti kurulmasına' işaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının Toplantısı için gittiği Japonya'da Devlet Televizyonu'na (NHK) röportaj verdi.
Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin kendi devletlerinde eşit şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu dile getiren Blinken, aynı zamanda abluka altındaki Gazze'ye giden insani yardımları önemli derecede artırmaya çalıştıklarını söyledi.
Öte yandan Ukrayna ve Hint-Pasifik'teki meselelere de değinen Blinken, Orta Doğu'daki durumla bu üç bölgeye aynı anda kaynak sağlayabileceklerini ve angaje olabileceklerini kaydetti.
Blinken, Japonya'dan sonraki Güney Kore ve Hindistan ziyaretlerini işaret ederek "Hint-Pasifik bölgesine yoğun şekilde odaklanmış durumdayız." dedi.