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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

17:42 - 7/02/2024 Wednesday
AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında İsrail'e geldi ve temaslarına başladı.


Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. İlk olarak özel bir görüşme gerçekleştiren ikili, daha sonra heyetlerarası görüşmeye katıldı.


Görüşme sırasında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın Başkanı David Barnea, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey yetkililer de hazır bulundu.


Görüşmelerin detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



Altıncı ziyareti


Blinken'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Blinken’ın ziyaretinde, İsrailli yetkililer ile İsrail-Hamas arasında yürütülen ateşkes ve esir takası anlaşmasının ele alınması bekleniyor.


Söz konusu ziyaret, ayrıca Blinken’ın İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 6. İsrail ziyareti oldu. Blinken son olarak ocak ayı başında İsrail'e gelmişti.




#Netanyahu
#Blinken
#İsrail
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