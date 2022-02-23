ABD Dışişleri Bakanı Blinken Rus mevkidaşıyla görüşmesini 'Gerek kalmadı' diyerek iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Washington'da temaslarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimirto Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıması ile bu hafta Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile planlanan görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

"Ukrayna işgali başladığına göre buna gerek kalmadı" diyen Blinken, kararını bir mektupla bildirdiğini söyledi.

Blinken ayrıca Moskova'nın saldırganlığını artırması durumunda yaptırımları ağırlaştıracaklarını açıkladı.

OYNAT 01:24 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya tüm ülkelere tehdit oluşturuyor ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ortak açıklamada bulundu. Blinken, Rusya'nın Minsk Anlaşması'na karşı çıktığını belirterek, 'Putin 24 saat içerisinde bütün anlaşmaları ihlal etti. Rusya tüm ülkelere bir tehdit oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelme şansı bulmuştuk. Ama şimdi görüyoruz ki işgal başlıyor ve Rusya'nın diplomasi noktasında atacağı adımların olmadığını görüyoruz.' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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Haftalardır Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek üzere kuvvetlerini hareket ettirdiğini söylediklerini belirten Blinken, "Rusya Ukrayna’yı işgal ederse ABD ve ortakları hızlı ve ağır bedeller ödetecek demiştik. Rusya Ukrayna'ya yönelik harekete geçti biz de güçlü ve ortak yanıtımızı verdik. Başkan bugün Rusya saldırısına karşılık ilk yaptırım paketini duyurdu." dedi.

YAPTIRIMLAR KOORDİNELİ

Bu adımın, ABD ortakları ile koordine edilerek atıldığını anlatan Blinken, "Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını tırmandırırsa biz de ortaklarımızla yaptırımlarımızı artıracağız." diye konuştu.

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Blinken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın Rus elitlerini ve ailelerini de hedef alacaklarına işaret etti.

AVRUPA'NIN ENERJİ İHTİYACI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya'nın Ukrayna kararı üzerine Kuzey Akım-2 boru hattının sertifikasyon sürecini süresiz olarak askıya almasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Blinken, ortak ve müttefiklerle Avrupa'nın enerji ihtiyacı konusunda çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Putin'in 24 saat içinde bütün anlaşmaları iptal ettiğini söyleyen Blinken, "Rusya tüm ülkelere bir tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

KULEBA: HALA PUTİN'İ DURDURABİLİRİZ

Toplantıda açıklamalarda bulunan Kuleba ise Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanımasına ilişkin "Ne Ukrayna ne de dünya bu absürtlüğü tanıyacak. Putin aslında sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanımadı, Rusya'nın bu savaştan doğrudan sorumlu olduğunu tanımış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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Kuleba, Putin'in aldığı kararla Minsk Anlaşmalarını da ortadan kaldırdığını ve dünya düzeni ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.

Rusya'ya yaptırım uygulamanın tam zamanı olduğunu ifade eden Kuleba, ABD'ye Moskova'ya yönelik yaptırımlardan dolayı teşekkür etti.

Kuleba, Rusya'ya yaptırım uygulanması için dünyaya çağrıda bulunurken, "Onu durduracak tek şey bizim birliğimiz ve kararlığımızdır ve hala onu durdurabiliriz." dedi.

BIDEN'IN KARARNAMESİNDE RUSYA NASIL CEZALANDIRILIYOR ANLAYAMADIK

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yatırımları yasaklayan başkanlık kararnamesine ilişkin değerlendirmede bulunan Kuleba, şöyle konuştu:

"Dürüst olmak gerekirse, dün Donetsk ve Luhansk'taki ekonomik faaliyetlere ilişkin başkanlık kararnamesini gördüğümüzde şaşırdık. Çünkü Rusya tarafından tanınan bölgeler cezalandırılırken, onları tanıyan Rusya'nın nasıl cezalandırıldığını anlayamadık."

Kuleba, Rusya’nın Kiev'in NATO üyeliği talebini öne sürmesinin sadece bir bahane olduğunu, o konu olmasaydı da Rusya'nın başka bir bahane bularak Ukrayna'ya saldıracağını dile getirdi.

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