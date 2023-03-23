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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan ramazan ayı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ramazan ayının Müslümanlar için huzurlu ve bereketli geçmesini diledi. Blinken, bu ayda konsoloslukların ve büyükelçiliklerin iftar yemekleri ve benzeri etkinlikler düzenleyerek ramazan ayının geleneklerini ve birlikteliğini sağlayacağına da değindi.

09:26 . 23/03/2023 Thursday
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Blinken, ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Kutsal ramazan ayını kutlayan herkese huzurlu bir dönem diliyorum. ABD'de ve yurt dışında yaşayan Müslümanlar için, ramazan ayı aile ve toplumla birlikte dua etmek ve tefekkür etmek, yoksullara merhamet ve kucaklaşmayla hizmet etmek için kutsal bir dönemdir.” ifadelerini kullandı.


Ramazan ayının yoksulluk, zulüm, çatışma ve doğal afetlerle mücadele edenler de dahil olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yardım etme sorumluluğunu yerine getirme zamanı olduğuna vurgu yapan Blinken, “Dünya genelindeki Müslümanlar da topluluklarında hizmet etmek suretiyle bu ayı anacaklardır. Bu ruhla, birçok büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımız iftar yemekleri ve diğer etkinlikler düzenleyerek bu ayın güzel geleneklerini paylaşacaklar ve topluluklarımızda sosyal uyum, birliktelik ve çeşitliliği teşvik etme taahhüdümüzü göstereceklerdir.” değerlendirmesinde bulundu.


Müslüman dünyasındaki ortaklarına derin saygılarını ilettiklerini belirten Blinken,”Hem ülkemizde hem de yurtdışında tüm insanlar için din özgürlüğünü teşvik etmeye devam ediyoruz. 1,8 milyar Müslüman'a Ramazan'ın bereketli geçmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

#Antony Blinken
#Ramazan Ayı
#Müslüman
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