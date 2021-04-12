ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den İslam alemine mesaj: Tüm Müslümanlara mübarek bir ramazan dilerim

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüntülü mesajında, ramazanın tefekkür, ibadet, oruç ve sadaka ayı olduğuna işaret ederek başta ABD'deki Müslümanlar olmak üzere dünyadaki tüm Müslümanların ramazanını kutladığını belirtti.

Hem ABD'de hem de dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çoğu Müslüman'ın ramazan boyunca sanal ve dijital ortamlarda bir araya gelmek zorunda kalacağını hatırlatan Blinken, "Geçen yıl çok büyük kayıplar verdik. Aynı zamanda, bu kötü zamanlara karşı sağlık çalışanlarından umut ve kararlılık hikayeleri dinledik. Müslümanlar birliktelik, inanç ve ortak insanlık için ön saflarda yer aldı. Bu kadar fedakarlık yapan herkes: Size borçluyuz" ifadelerine yer verdi.

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MANEVİ YENİLENME

ABD Dışişleri Bakanlığının büyükelçilik ve konsoloslukları ile dünya çapında Müslüman toplumlarla olan ilişkilerine bağlı olduğunu belirten Blinken, "Manevi yenilenmenin kutsal ayı başlarken tüm Müslümanlara mübarek bir ramazan dilerim" ifadelerini kullandı.

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