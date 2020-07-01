ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Ayasofya müze olarak kalsın

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ayasofya’nın müze olarak kalması için Türk yetkililerle irtibata geçtik" denilirken, "Türkiye'yi, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunun herkes için erişilebilir kalmasını sağlamasına çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Karar yarın verilecek

Fetih sembolü Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi için açılan davanın karar duruşması yarın yapılacak. Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek tarihi duruşmada, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin iddiaları dinlenecek. Daire, söz konusu iddiaları ve dosyayı değerlendirerek bir karara varacak. Dairenin, yasa uyarınca kararı aynı gün ya da 15 gün içerisinde açıklaması gerekiyor. Ayasofya’ya emsal gösterilebilecek en yeni karar ise Danıştay’ın Kariye ile ilgili aldığı karar oldu. Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos 1945 tarihli kararıyla müzeye dönüştürülen Kariye’nin yeniden cami yapılmasının önünü açan tarihi bir karara imza atmıştı.

OYNAT 00:00 Halaçoğlu: Danıştay 'müze kalsın' derse Ayasofya kararname ile ibadete açılır Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için gözler Danıştay'ın 2 Temmuz'daki duruşmasında. Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Danıştay'ın geçmiş yıllarda olduğu gibi Ayasofya'nın 'müze olarak devam etmesi' yönünde kararı verebileceğini ifade eden Halaçoğlu en net formülü ise şöyle açıkladı: 'Şu an isterse hükümet bir kararnameyle istediği zaman ibadete açabilir.' BiP'te paylaş

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