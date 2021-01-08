Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Muz cumhuriyeti değiliz
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz

Trump destekçilerinin Kongre baskını, ABD'yi alay konusu yaptı. Çıkan olaylara tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, Dışişleri Bakanı Pompeo, eski Başkan Bush'un 'muz cumhuriyeti' eleştirisine yanıt verdi.

Haber Merkezi Diğer
Mike Pompeo
Mike Pompeo

Trump destekçilerinin Kongre baskını tüm dünyada alay konusu oldu. Olaylara tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Başkan Bush'un 'muz cumhuriyeti' eleştirisine yanıt verdi.

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybedip 20 Ocak'ta koltuğu devretmesi gereken Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta düzenlediği mitingde seçim hilesi iddiasında ve yenilgiyi kabul etmemekte ısrarının ardından Kongre'nin Trump destekçilerinin saldırısına uğraması, Cumhuriyetçi Parti'yi de karıştırdı.

BUSH "BU OLAYLAR MUZ CUMHURİYETİNDE OLUR" DEMİŞTİ

Trump'tan önceki Cumhuriyetçi Partili Başkan George W. Bush'un 'bu tür olayların ancak bir muz cumhuriyetinde yaşanabileceği' eleştirisine, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yanıt verdi.

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POMPEO CEVAP VERDİ

Twitter'da paylaşım yapan Pompeo, sözkonusu iftiranın 'muz cumhuriyetleri ile Amerika'daki demokrasinin yanlış anlaşıldığını ortaya koyduğunu' söyleyerek şöyle devam etti:

"Muz cumhuriyetinde gücün icra edilmesini çete şiddeti belirler. ABD'de ise kolluk kuvvetleri, halkın temsilcilerinin hukukun üstünlüğü ile anayasal hükümete uygun olarak gücü kullanabilmesi için çete şiddetini ezer."

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