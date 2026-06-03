ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Gazze'nin yüzde 70'inin işgal edilme planı ABD'ye ait değil

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Rosa DeLauro, Rubio’ya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze topraklarının yüzde 70'ine ‘el konulması’ talimatı hakkında soru yöneltti. Rubio soruya, “Bizim bir planımız var. Bu plan, böyle bir şeyi öngörmüyor. Netanyahu bu açıklamayı yaptı, fakat bu planın bir parçası değil” cevabını verdi.