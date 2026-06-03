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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Gazze'nin yüzde 70'inin işgal edilme planı ABD'ye ait değil

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Gazze'nin yüzde 70'inin işgal edilme planı ABD'ye ait değil

09:393/06/2026, mercredi
DHA
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Temsilciler Meclisi alt komitesinde, Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Temsilciler Meclisi alt komitesinde, Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “İsrail'in Gazze'nin yüzde 70'ini işgal etme planın Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının parçası değil” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 2027 mali yılı bütçe talebiyle ilgili Temsilciler Meclisi alt komitesinde, Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Rosa DeLauro, Rubio’ya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze topraklarının yüzde 70'ine ‘el konulması’ talimatı hakkında soru yöneltti. Rubio soruya, “Bizim bir planımız var. Bu plan, böyle bir şeyi öngörmüyor. Netanyahu bu açıklamayı yaptı, fakat bu planın bir parçası değil” cevabını verdi.

Hamas silahsızlanmadığı sürece kimsenin Gazze'ye maddi destek vermeyeceğini söyleyen Rubio, “Çünkü herkes yeni bir savaşın patlak vereceğini biliyor” ifadesini kullandı.



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