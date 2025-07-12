ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'ü aşkın personelini işten kovdu

"Biz burada, Amerikan Anayasası'nı ve Amerikan değerlerini korumak için bulunuyoruz. Bunu yaptık da. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerde görev yapma onuruna sahip oldum. Ben, ABD Anayasası'na hizmet ediyorum ve şu anda işimize son veriliyor olması büyük bir trajedi."