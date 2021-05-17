ABD Dışişleri Bakanlığı: Hamas'a ait herhangi bir kanıt yok ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Haber Merkezi 17 Mayıs 2021, 15:03 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2021, 15:18 AA