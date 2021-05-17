Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı Hamasa ait herhangi bir kanıt yok
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanlığı: Hamas'a ait herhangi bir kanıt yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanlığı: Hamasa ait herhangi bir kanıt yok
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

İŞGALCİ İSRAİL BOMBALAMIŞTI

Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vurulmuştu. Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyordu. Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtilmişti.

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