ABD Dışişleri Bakanlığı: Hamas'a ait herhangi bir kanıt yok

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.
İŞGALCİ İSRAİL BOMBALAMIŞTI
Gazze'nin merkezinde el-Cela caddesindeki el-Cevhere adlı 9 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan roketlerle vurulmuştu. Bombardımana maruz kalan sivillerin yaşadığı binada, basına ait ofisler bulunuyordu. Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu ve saldırı nedeniyle çevresindeki binalarda da büyük hasar oluştuğu belirtilmişti.