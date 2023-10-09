ABD Dışişleri Bakanlığı iddiaları doğruladı: İsrail'deki saldırılarda dokuz ABD'li hayatını kaybetti

ABD, İsral'deki Hamas saldırılarında 9 vatandaşının hayatını kaybettiğini teyit etti. Ölü sayısının artabileceğini belirten Washington, onlarca ABD'linin Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulduğu da doğrulandı. Biden yönetimi, ölenler ve rehineler arasında toplam kaç Amerikalının bulunduğunu öğrenmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan BBC'ye konuşan İngiliz hükümet yetkilisi de Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrasında 10'dan fazla İngiliz vatandaşının öldüğünden veya kaybolduğundan endişe ettiklerini söyledi.