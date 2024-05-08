ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması: Taraflarla görüşeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, yaptığı açıklamada, “Hamas'ın bir yanıt yayınladığını teyit edebilirim. Şu anda bu yanıtı gözden geçiriyor ve bölgedeki ortaklarımızla görüşüyoruz.





Bildiğiniz üzere Direktör Burns bölgede gerçek zamanlı olarak bu konu üzerinde çalışıyor. Elbette bu konuyu Mısır, Katar ve İsrail ile bu müzakere süreci boyunca birlikte çalıştığımız üç ülke ile görüşeceğiz. Ancak bunların zamanlamasına girmek istemiyorum” dedi.





Guterres'ten 'anlaşma' çağrısı





Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hem Hamas hem de İsrail hükümetine ateşkes anlaşmasına varmaları çağrısında bulundu.



