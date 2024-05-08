|
Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması: Taraflarla görüşeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün akşam düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesiyle ilgili konuştu. Miller, Mısır, Katar ve İsrail ile anlaşma kapsamında görüşmeler yapılacağını söyledi.

08:44 - 8/05/2024 Çarşamba
DHA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, yaptığı açıklamada, “Hamas'ın bir yanıt yayınladığını teyit edebilirim. Şu anda bu yanıtı gözden geçiriyor ve bölgedeki ortaklarımızla görüşüyoruz.


Bildiğiniz üzere Direktör Burns bölgede gerçek zamanlı olarak bu konu üzerinde çalışıyor. Elbette bu konuyu Mısır, Katar ve İsrail ile bu müzakere süreci boyunca birlikte çalıştığımız üç ülke ile görüşeceğiz. Ancak bunların zamanlamasına girmek istemiyorum” dedi.


Guterres'ten 'anlaşma' çağrısı


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hem Hamas hem de İsrail hükümetine ateşkes anlaşmasına varmaları çağrısında bulundu.


Guterres, “İsrail hükümeti ve Hamas liderliğine bir anlaşmaya varmaları ve acıları durdurmaları için yaptığım acil çağrıyı yineliyorum. Refah'ta geniş çaplı bir askeri operasyonun eli kulağında olduğuna dair işaretler beni derinden endişelendirmektedir. Uluslararası insancıl hukukta sivillerin korunması her şeyden önemlidir” dedi.

#ABD
#Dışişleri Bakanlığı
#Filistin
15 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mayıs yarınki hava durumu tahminleri