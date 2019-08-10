Dünya ABD Fıratın doğusuna sevkiyatları sürdürüyor
ORTADOĞU

ABD Fırat'ın doğusuna sevkiyatları sürdürüyor

ABD, Irak'ın kuzeyinden Suriye'deki YPG/PKK işgal bölgelerine 70 tırla askeri araç ve lojistik malzemesi sevk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı terör örgütü oluşumu olduğuna da dikkati çekmişti.

Haber Merkezi AA
Anadolu Ajansı, dün akşam ABD'nin Suriye-Irak sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirdiği yeni sevkiyatları görüntüledi.
Anadolu Ajansı, dün akşam ABD'nin Suriye-Irak sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirdiği yeni sevkiyatları görüntüledi.

ABD'nin, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK işgal sahasına askeri ve lojistik sevkiyatları devam ediyor.

Suriye'nin kuzeydoğusuna girdikten sonra iç bölgelere yol alan konvoyda, yaklaşık 70 tırın bulunduğu görüldü.

Tırlarda askeri zırhlılar, prefabrik yapılar ve iş makineleri taşındı.

Çok sayıda akaryakıt tankerinin bulunduğu konvoyda, kasaları kapalı tırlar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce tır dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı terör örgütü oluşumu olduğuna da dikkati çekmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD'li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde, Fırat Nehri'nin doğusunda güvenli bölgenin bir an evvel tesis edilerek, YPG/PKK terör örgütü unsurlarının buradan çıkarılması, ayrıca bölgedeki mevzi ve tahkimatın imha edilmesiyle ağır silahların toplanması talebini iletmişti.

ABD ile mutabakat

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, ABD heyetiyle yapılan görüşmelere ilişkin 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik endişelerini gidermek amacıyla ilk aşamada alınacak tedbirler paylaşılmıştı.

  • Açıklamada, tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandığı bildirilmişti.

Ayrıca "Türk ve ABD askeri yetkililerince güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da mutabık kalındı." ifadeleri kullanılmıştı.

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