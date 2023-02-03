ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor: İptal kararını duyurdu

ABD ile Çin arasında büyüyen istihbarat oyunu sonrası diplomatik hamle geldi. Blinken'ın, Çin'e ait olduğu öne sürülen "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini ertelediği öğrenildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.