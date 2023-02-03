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Dünya

ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor: İptal kararını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken, Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini erteledi.

19:32 . 3/02/2023 Cuma
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Antony John Blinken

Antony John Blinken

ABD ile Çin arasında büyüyen istihbarat oyunu sonrası diplomatik hamle geldi. Blinken'ın, Çin'e ait olduğu öne sürülen "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretini ertelediği öğrenildi.

OLAY

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında nükleer silah depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

Yetkililer, balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulamıştı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.

Savunma yetkilileri, Çin'e ait istihbarat balonlarının, ABD hava sahasında tespit edilmesinin ilk olmadığını, son yıllarda benzerlerine rastlandığını ileri sürmüştü.



#Antony John Blinken
#ABD
#Balon
12 dakika önce
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ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor: İptal kararını duyurdu
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