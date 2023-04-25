ABD insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 11 İranlı yetkiliye yaptırım kararı aldı

Teslim olan ‘Rotinda’ kod adlı PKK’lı M.A., örgütün İran ve Irak sınırından insan kaçakçılarını kullanarak mühimmat ve malzeme getirdiğini anlattı. İran’da belirlenen noktada toplanan malzeme kaçakçılar tarafından Urmiye’ye getiriliyor. Güzergah Hoyi ve Dambat kırsalı oluyor. PKK, İran ile ters düşmemek için sınırdaki şehirlerde terör eylemi yapmıyor.