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Dünya

ABD insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 11 İranlı yetkiliye yaptırım kararı aldı

ABD'nin insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle 11 İranlı yetkiliye yönelik yaptırım kararı aldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırım kararına dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD, İran'ın devam eden insan hakları ihlallerini kınıyor. İran rejiminin vahşi yüzüyle karşı karşıya olan İran halkını ve temel özgürlüklere saygı talebini desteklemeye kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

10:26 . 25/04/2023 Salı
AA
İran

İran

ABD'nin insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle 11 İranlı yetkiliye yönelik yaptırım kararı aldığı bildirildi.


Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırım kararına dair yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada,
"ABD, İran'ın devam eden insan hakları ihlallerini kınıyor. İran rejiminin vahşi yüzüyle karşı karşıya olan İran halkını ve temel özgürlüklere saygı talebini desteklemeye kararlıyız."
ifadeleri kullanıldı.

Yaptırımın gerekçelerinin sıralandığı açıklamada
"Bugün, Dışişleri Bakanlığı, barışçıl göstericileri öldürme, alıkoyma, dövme ve barışçıl şekilde toplanma ile düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü engellemeden sorumlu ya da bunda rolü bulunan 11 İranlı yetkiliye vize kısıtlaması getiriyor."
değerlendirmesinde bulunuldu.


#ABD
#İran
#Antony Blinken
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