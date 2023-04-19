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Dünya

İran lideri Hamaney'den referandum resti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki sorunlara ilişkin bazı kesimler tarafından zaman zaman gündeme getirilen referandum önerilerine karşı çıktı.

12:59 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
İran dini lideri Hamaney

İran dini lideri Hamaney

İran devlet televizyonunun haberine göre, Ayetullah Ali Hamaney, dün akşam ülke genelindeki öğrenci derneklerinin temsilcilerini kabul etti.

Ülkenin çeşitli meselelerini karara bağlamak için referandum yapılmasına ilişkin zaman zaman gündeme gelen taleplerin sorulması üzerine Hamaney, "Ülkenin çeşitli konuları referanduma konu olamaz çünkü her referandum 6 ay boyunca tüm ülkeyi ilgilendiriyor. Ayrıca, dünyanın neresinde tüm konularda referandum yapıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Halkın sözü için bir mekanizma var. Yani bir kişiyi başkan seçerler, milletvekillerini seçerler. Bu halkın sözüdür, halkın sözü böyle anlaşılır." dedi.

İran'da son yıllarda bazı kesimler yönetim sisteminin de konu edilebileceği referandum düzenlenmesinin gerekliliğinden söz ediyor. Referandum savunucuları arasında eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bulunuyor. Ruhani, 2018'de devrim kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, ülkede bölünmeleri gidermek amacıyla bir referandum düzenlemeyi önermişti.

Ülkede 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylar sonrasında ev hapsine alınan Mir Hüseyin Musevi de şubat ayında yaptığı açıklamada, "İran'ı kurtarmak için" yeni bir sistemin kurulmasını, yeni bir anayasa hazırlanmasını ve anayasa için referandum yapılmasını talep etmişti.






#Hamaney
#İran
#referandum
31 dakika önce
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