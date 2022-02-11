ABD 'işgal başlayabilir' diyerek savaş senaryosunu duyurdu: Ukrayna'yı işgale önce havadan başlayacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın, Kırım’ı geri almak için askeri yollara başvurması durumunda NATO ile savaşabileceklerini ima ederek, \"Fransa dahil Avrupa ülkeleri Kırım’ın, Ukrayna topraklarına ait olduğuna inanıyor, bizde buranın Rusya Federasyonu’nın bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ukrayna doktorinlerine göre eğer bu durum askeri operasyonlarla değiştirilmeye kalkılırsa Rusya ile NATO arasında bir çatışma olacaktır. NATO ile savaşa mı gireceğiz?\" dedi. Kırım konusunda Batı’ya gözdağı veren Putin yine aynı cümleyi vurgulayarak, \"Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz?\" sözlerini kullanarak, \"Ukrayna NATO’ya katılır ve Kırım’ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak\" şeklinde konuştu.