ABD: İzyum'da bulunan toplu mezarlar korkunç ve tiksindirici

New York moda haftasında LGBT skandalı: Cinsiyeti değiştirilen 10 yaşındaki çocuğu podyuma çıkardılar

“Cinsiyetsiz çocuk' vakalarının üst düzeye ulaştığı Amerika'da, yozlaşmanın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. LGBT lobisinin etkisi altına aldığı onlarca çocuktan biri olan 10 yaşındaki Noella McMaher, New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı. McMaher'ın yürüyüşü, ABD basını tarafından “cinsiyeti değiştirilen en genç model' ifadeleriyle övülerek ve özendirilerek kamuoyuna servis edildi. McMaher, 4 yaşında başladığı 'cinsiyet değiştirme tedavisine' devam ettiğini ve tüm çocuklara örnek olduğunu savunarak LGBT propagandasına alet oldu.