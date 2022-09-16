Dünya ABD İzyumda bulunan toplu mezarlar korkunç ve tiksindirici
AMERİKA

ABD: İzyum'da bulunan toplu mezarlar korkunç ve tiksindirici

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrinde bulunan toplu mezarlar konusunda, "Bu durum korkunç ve tiksindirici" yorumunu yaptı.

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Haber Merkezi AA
ABD: İzyumda bulunan toplu mezarlar korkunç ve tiksindirici
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby açıklama yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby günlük Beyaz Saray basın brifingine katılarak ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmelerindeki programının ayrıntılarını paylaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağ için BM Genel Kurulu hitabını 21 Eylül'de gerçekleştireceğini belirten Kirby, Biden'ın aynı gün AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadeleye ilişkin bir zirveye ev sahipliği yapacağını aktardı.

Öte yandan Kirby, normalde Biden'ın başkanlık etmesi beklenen ve 20 Eylül'de düzenlenecek gıda zirvesine de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın başkanlık edeceğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kirby, ABD'nin dün Ukrayna'ya yönelik 600 milyon dolarlık yeni savunma yardımı paketini açıkladığını anımsatarak, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti.

  • Kirby, Harkiv'in İzyum kentinde bulunan toplu mezarlara da dikkati çekerek, "Bu mezarlardaki cesetlerin birçoğunun sivil olduğu söyleniyor. Bu durum korkunç, tiksindirici. Ayrıca ne yazık ki bize Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki ahlaksızlığını ve gaddarlığını anımsatıyor. Rus güçlenin Ukrayna'daki savaş suçlarını ve gaddarlıklarını belgelemeye yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğiz ve Rusya'dan yaptıklarının hesabının sorulmasına yönelik ulusal ve uluslararası çabaları destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor: Çoğunda işkence izi var
FOTOĞRAF 57
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Yaklaşık bir hafta önce Rus güçlerinden geri alınan İzyum şehir merkezi dışındaki kabristanın yakınında çoğu isimsiz çok sayıda mezar bulundu.

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Numaralar verilmiş olan mezarların etrafı polis tarafından şeritle kapatıldı.
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Daha sonra savcıların eşliğinde polis, mezarları açarak cenazeleri çıkarmaya başladı.
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Ceset torbalarına konulan cenazelerin üstüne bazı notlar düşüldüğü görüldü.

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Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, bu mezarlarda siviller ve Ukrayna askerlerine ait 450 civarında kişinin cenazesinin bulunduğunu inandıklarını ve çıkarılan cenazelere otopsi ve kimlik tespiti yapılacağını belirtti.

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Sinegubo, hem uluslararası toplumu bilgilendirmek hem de gelecekte bu olaya ilişkin dava açılması için Ukrayna polisinin yanı sıra savcıların incelemelerine devam ettiğini söyledi.

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Bu mezarlarda gömülenlerin yüzde 99’unun normal yollarla hayatını kaybetmediğini ifade eden Sinegubo, “Çoğunda işkence izi var. Çok sayıda çocuğun cenazesinin yanı sıra elleri arkadan bağlanmış cesetler de bulundu. Dünyanın bunun Ukrayna halkına yapılan bir soykırım olduğunu bilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
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İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
Title
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor
İzyum’da bulunan mezarlar otopsi için açılıyor: Çoğunda işkence izi var
Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrinde bulunan mezarlardaki cenazeler, otopsi ve kimlik tespiti yapılması için gömüldükleri yerden çıkarılmaya başlandı. Mezarlarda gömülenlerin yüzde 99'unun normal yollarla hayatını kaybetmediğini ifade eden Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, “Çoğunda işkence izi var. Çok sayıda çocuğun cenazesinin yanı sıra elleri arkadan bağlanmış cesetler de bulundu. Dünyanın bunun Ukrayna halkına yapılan bir soykırım olduğunu bilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.


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