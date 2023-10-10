ABD katliama ortak oluyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e gidiyor. Perşembe günü İsrailli yetkililerle görüşme yapacak.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada “İsrail'e desteğimiz sarsılmaz. Ve Bakan, İsrail hükümetinin üst düzey liderleriyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini kullandı.
Miller, Blinken’in Çarşamba günü ABD’den ayrılmasını ve perşembe günü İsrail’e varmasının beklendiğini açıklayarak, "Bakan Blinken, İsrail hükümetinin üst düzey liderleriyle buluşmayı ve kendisi ve Başkanın cumartesi günkü ilk saldırılardan bu yana onlarla yürüttüğü görüşmeleri sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor” dedi.