ABD katliama ortak oluyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların gölgesinde Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ise bir toplantı yaptı. 'Savaş hali gibi' olarak yorumlanan görüşmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da çevrimiçi olarak yer aldığı belirtildi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD yönetiminin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edildi.