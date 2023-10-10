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ABD katliama ortak oluyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e gidiyor. Perşembe günü İsrailli yetkililerle görüşme yapacak.

Büşra Soyal
22:24 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e gidiyor. Perşembe günü İsrailli yetkililerle görüşme yapacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada “İsrail'e desteğimiz sarsılmaz. Ve Bakan, İsrail hükümetinin üst düzey liderleriyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini kullandı.

Miller, Blinken’in Çarşamba günü ABD’den ayrılmasını ve perşembe günü İsrail’e varmasının beklendiğini açıklayarak, "Bakan Blinken, İsrail hükümetinin üst düzey liderleriyle buluşmayı ve kendisi ve Başkanın cumartesi günkü ilk saldırılardan bu yana onlarla yürüttüğü görüşmeleri sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyor” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: ABD'nin orada ne işi var? Hani insan hakları?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ABD ve Batı'nın yaklaşımını eleştirdi. Nehammer'in 'Hamas'ı kınıyoruz' açıklaması sonrası söz alan Erdoğan, olaya sadece Hamas olarak bakmanın adil olmadığını vurgulayıp, "Şu anda Gazze'ye su verilmiyor, hastaneler hedef alınıyor. Hani insan hakları? ABD uçak gemisinin orada ne işi var?" diye konuştu. ABD'nin Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesini örnek gösteren Erdoğan, yapılanların 'ortaklıkla' bağdaşmadığını belirtip, "ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor" dedi.


#İsrail
#Filistin
#ABD
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