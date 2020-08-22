ABD kesif uçağını Karadeniz'de Rus savaş uçağı engelledi
Rusya’ya ait savaş uçağı, Karadeniz’de ABD’ye ait keşif araştırma uçağını tespit etti. Ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi. Rusya’ya ait Su-30SM tipi savaş uçağının Karadeniz’de tespit edilen ABD’ye ait US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade edildi.
Araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade eden Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus uçağının ABD uçağına güvenli mesafede yaklaştığını ve ABD uçağının da rotasını tam tersi yöne değiştirdiğini duyurdu.