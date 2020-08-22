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Dünya ABD kesif uçağını Karadenizde Rus savaş uçağı engelledi
AMERİKA

ABD kesif uçağını Karadeniz'de Rus savaş uçağı engelledi

Rusya’ya ait savaş uçağı, Karadeniz’de ABD’ye ait keşif araştırma uçağını tespit etti. Ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi. Rusya’ya ait Su-30SM tipi savaş uçağının Karadeniz’de tespit edilen ABD’ye ait US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden önemli bir açıklama yapıldı. Rusya’ya ait Su-30SM tipi savaş uçağı, Karadeniz’de ABD’ye ait US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağını tespit etti.

Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD uçağını böyle uzaklaştırdı
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Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD uçağını böyle uzaklaştırdı
Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan Amerikan uçağı Rus sınırına yaklaşınca Rus ordusuna ait SU-27 savaş uçağı tarafından uzaklaştırıldı. Rus savaş uçağı ABD uçağına yaklaşarak kendi sınırlarına yaklaşmasına izin vermedi. Karadeniz üzerinde yaşanan uçak geriliminin ardından Rusya Savunma Bakanlığı olayın görüntüleriyle birlikte açıklama yaptı.

Araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade eden Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus uçağının ABD uçağına güvenli mesafede yaklaştığını ve ABD uçağının da rotasını tam tersi yöne değiştirdiğini duyurdu.

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