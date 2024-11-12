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ABD Kongresi'nde UFO duruşması düzenlenecek

ABD Kongresi'nde UFO duruşması düzenlenecek

11:4112/11/2024, Salı
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Oturumda, eski istihbarat görevlisi Luis Elizondo, emekli ABD Donanması Amiral Tim Gallaudet ve eski NASA Uzay Politikaları Yetkilisi Michael Gold gibi uzman tanıklar dinlenecek.
Oturumda, eski istihbarat görevlisi Luis Elizondo, emekli ABD Donanması Amiral Tim Gallaudet ve eski NASA Uzay Politikaları Yetkilisi Michael Gold gibi uzman tanıklar dinlenecek.

ABD Kongresi, bu hafta UFO'larla ilgili yeni bir oturum daha gerçekleştirecek. "Tanımlanamayan Anormal Olaylar: Gerçeği Açığa Çıkarmak" başlıklı oturum, 13 Kasım Çarşamba günü Washington D.C.'deki Rayburn Meclis Ofis Binası'nda gerçekleşecek.

Bu oturum, ABD hükümetinin gizli UFO araştırma programlarının detaylarını kamuya açıklama çabalarının bir parçası olarak düzenleniyor. Oturumun başkanlığını Temsilciler Nancy Mace ve Glenn Grothman üstlenecek.


Yapılan açıklamada, Mace ve Grothman, "Amerikan halkı, federal hükümetin bilgi paylaşımı konusundaki ketum tavrından sıkıldı. Halkın, UFO gözlemleri ve bu olayların yaratabileceği
potansiyel tehditler hakkında hükümetin neler öğrendiğini bilmeye hakkı var
" ifadelerini kullandı.

Oturumda, eski istihbarat görevlisi Luis Elizondo, emekli ABD Donanması Amiral Tim Gallaudet ve eski NASA Uzay Politikaları Yetkilisi Michael Gold gibi uzman tanıklar dinlenecek.


'Tanımlanamayan su altı nesnelerinin ABD deniz güvenliğini tehdit ediyor'

Elizondo, ABD hükümetinin UFO'larla ilgili bilgileri gizlediğini iddia ederken, Gallaudet ise "tanımlanamayan su altı nesnelerinin ABD deniz güvenliğini tehdit ettiğini" savunuyor.


NASA'nın UAP (Tanımlanamayan Hava Olayı) çalışmalarıyla ilgili olarak ise NASA Başkanı Bill Nelson, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, "
Tanımlanamayan hava olaylarının dünya dışı kökenli
olduğuna dair bir kanıt bulunmadı, ancak bu konuda öğrenilecek çok şey var" ifadelerine yer vermişti.

Oturum, ABD Savunma Bakanlığı’nın UFO’lara ilişkin gizlilik politikalarını sorgularken, kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi için şeffaflık sağlama yollarını da ele alacak.


#ABD Kongresi
#UFO
#ABD Savunma Bakanlığı

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