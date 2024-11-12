ABD Kongresi'nde UFO duruşması düzenlenecek

ABD Kongresi, bu hafta UFO'larla ilgili yeni bir oturum daha gerçekleştirecek. "Tanımlanamayan Anormal Olaylar: Gerçeği Açığa Çıkarmak" başlıklı oturum, 13 Kasım Çarşamba günü Washington D.C.'deki Rayburn Meclis Ofis Binası'nda gerçekleşecek.
Bu oturum, ABD hükümetinin gizli UFO araştırma programlarının detaylarını kamuya açıklama çabalarının bir parçası olarak düzenleniyor. Oturumun başkanlığını Temsilciler Nancy Mace ve Glenn Grothman üstlenecek.
Oturumda, eski istihbarat görevlisi Luis Elizondo, emekli ABD Donanması Amiral Tim Gallaudet ve eski NASA Uzay Politikaları Yetkilisi Michael Gold gibi uzman tanıklar dinlenecek.
'Tanımlanamayan su altı nesnelerinin ABD deniz güvenliğini tehdit ediyor'
Elizondo, ABD hükümetinin UFO'larla ilgili bilgileri gizlediğini iddia ederken, Gallaudet ise "tanımlanamayan su altı nesnelerinin ABD deniz güvenliğini tehdit ettiğini" savunuyor.
Oturum, ABD Savunma Bakanlığı’nın UFO’lara ilişkin gizlilik politikalarını sorgularken, kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi için şeffaflık sağlama yollarını da ele alacak.