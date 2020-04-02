Dünya ABD koronavirüs salgını nedeniyle Rusyadan tıbbi ekipman satın aldı
AMERİKA

ABD koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'dan tıbbi ekipman satın aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Rusya'dan tıbbi ekipman satın aldıklarını bildirdi. Ortagus, "Her iki ülke de geçmişte kriz zamanlarında birbirlerine insani yardım sağlamıştır ve gelecekte de sağlayacaktır. Hepimizin hayatını tehdit eden ortak bir düşmanın üstesinden gelmek için birlikte çalışma zamanı" dedi.

Haber Merkezi AA
Rus kargo uçakları tıbbi ekipmanları New York'a ulaştırmıştı.
Rus kargo uçakları tıbbi ekipmanları New York'a ulaştırmıştı.

Ortagus, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, yapılan anlaşmanın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

ABD'nin, Kovid-19 salgını konusunda küresel bir mücadele verdiğini ancak çözümün tek başına sağlanamayacağını belirten Ortagus, şunları kaydetti:

  • "30 Mart'ta Başkan Trump ve Başkan Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından ABD, 1 Nisan'da New York'a varan ve solunum cihazı ile kişisel koruyucu ekipmanların da olduğu bir uçak dolusu tıbbi malzeme satın almıştır. Her iki ülke de geçmişte kriz zamanlarında birbirlerine insani yardım sağlamıştır ve gelecekte de sağlayacaktır. Hepimizin hayatını tehdit eden ortak bir düşmanın üstesinden gelmek için birlikte çalışma zamanı."

RUSYA EKİPMANLARI NEW YORK'A ULAŞTIRDI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya’dan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ABD'ye gönderilen ve tıbbi ekipman taşıyan "AN-124" tipi askeri kargo uçağı, New York Uluslararası Havalimanı JFK’ye indi.

Rusya Savunma Bakanlığı da tıbbi ekipman ve maske taşıyan uçağın, Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye gönderildiğini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. (Donald) Trump, bunu şükranla kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın koronavirüs yardımları ABD'ye ulaştı
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Rusya'nın koronavirüs yardımları ABD'ye ulaştı
Koronavirüs salgınının yayılması üzerine Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri kargo uçağıyla yardım gönderdi. Rusya'daki Chkalovsky Havalimanı'ndan dün sabah kalkış yapan maske ve tıbbi malzeme yüklü AN-124 tipi askeri nakliye uçağı, dün akşam saatlerinde New York'ta bulunan John F. Kennedy Havalimanı'na ulaştı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky yardım ile ilgili açıklama yaparak, 'Rusya'ya ait tıbbi yardım malzemesinin bulunduğu uçak, korona virüs ile mücadele kapsamında ABD'ye ulaştırıldı' dedi. Rusya'nın gönderdiği yardımların ABD'li yetkililerin belirlediği noktalarda kullanılacağı öğrenildi.


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