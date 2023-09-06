ABD: Kuzey Kore Rusya'ya silah sağlarsa bedelini ödeyecek

"Şunu söyleyebilirim, kışa girerken tahıl ambarlarını ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarını hedef alarak başka bir ülkenin egemenlik alanlarını ele geçirmek için savaş alanında kullanmak üzere Rusya'ya silah sağlamak Kuzey Kore'ye olumsuz yansıyacak ve uluslararası toplumda bunun bedelini ödeyecekler."

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.