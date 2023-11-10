ABD medyası 'mesajlar ortaya çıktı' diyerek duyurdu: Biden yönetimine İsrail uyarısı!

ABD'li yetkililer İsrail'in Hamas'a verdiği orantısız tepkinin Filistin davasına yönelik dünya çapında sempatiyi artırdığını ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını yürütmek için sınırlı zamanı olduğunu düşünüyor.





New York Times gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, İsrail'in sıkışık bölgede kara operasyonları başlatma yönündeki hızlı kararının kapsamlı bir planlamaya çok az zaman bıraktığını ve yüksek sivil kayıplarını garanti ettiğini söyledi.





İsrail ABD yalnızlaşacak

Gazeteye göre dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrıları her geçen gün artacak. İsrail saldırısı ne kadar uzun sürerse İsrail ve müttefiki ABD, küresel arenada bir o kadar yalnızlaşacak.

Biden yönetimi ABD'ye karşı artan öfke konusunda özel olarak uyarıldı

CNN'in ele geçirdiği diplomatik telgrafa göre, Orta Doğu'da görevli ABD'li diplomatlar, Biden yönetiminin Gazze'deki saldırılar konusunda İsrail'e verdiği desteğin Arap halkında ABD'ye karşı öfke oluşturduğunu bildirdi.

ABD'nin Umman Büyükelçiliğinden gönderilen telgrafta, güvenilir kaynaklarla görüşmeler yapıldığına işaret edilerek, "Mesaj verme alanında kötü bir şekilde yeniliyoruz." ifadesi kullanıldı.





Telgrafta, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin bölgede, "olası savaş suçlarına maddi ve manevi destek" olarak nitelendirildiği kaydedildi.









ABD'nin Kahire Büyükelçiliğinden gönderilen başka bir telgrafta da Mısır'da yayın yapan bir gazetenin "Biden'ın Filistinlilere yönelik gaddarlığı ve umursamazlığı diğer tüm ABD başkanlarını geçti" başlığıyla haber yayımladığı uyarısı yapıldı.

Politico'nun, 8 Kasım'da Washington yönetimini eleştiren diplomatların kaleme aldığı ve ABD Dışişleri Bakanlığından sızdırıldığı iddia edilen bildiriye dayandırdığı haberinde, bazı ABD'li diplomatların, hükümetin İsrail yanlısı politikasını "ABD'nin taraflı ve dürüst olmayan bir aktör olduğu yönündeki algılara katkıda bulunduğu" gerekçesiyle eleştirdiği öne sürülmüştü.





'Çok fena kaybediyoruz'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, CIA ve FBI'a gönderilen resmi mesajlarda ABD'ye karşı öfkenin her geçen gün daha da arttığı vurgulandı.

Umman'daki ABD Büyükelçiliği'nden gönderilen mesajda 'İletişim savaşında çok fena kaybediyoruz' ifadesi yer alırken, Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'nden gönderilen mesajda ise Mısır devlet gazetesinden bir yorum yer aldı:

"Biden'ın Filistinlilere yönelik acımasızlığı ve umursamazlığı önceki tüm ABD başkanlarını aştı."

Bıden'a anket şoku

Biden'ın İsrail desteği sadece Arap dünyasında değil kendi partisinde de tepkilere neden oldu.

Associated Press haber ajansının yayınladığı ankete göre ABD'li demokratlar Biden'in İsrail-Hamas savaşına yaklaşımı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Anket, demokratların yüzde 50'sinin Biden'ın çatışmayı yönetme şeklini onayladığını, yüzde 46'sının ise onaylamadığını gösteriyor.

AP anket sonuçlarının Demokrat Parti'de derin bir çatlağa işaret ettiğini ve da bunun Biden'ın yeniden seçilme çabasını karmaşık hale getirebileceğini yazdı.







