ABD medyası şok içinde: Bizi bu kadar yaralayan bir gün hiç yaşamamıştık ABD medyası ise yaşanan olayları "olağanüstü sahneler" olarak duyurdu. Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan analizde, yakın dönemde "iki başkanlığı, iki partiyi ve bir ülkeyi bu kadar derinden yaralayan bir 24 saatin hiç yaşanmamış olduğu" yorumu yapıldı. New York Times gazetesi ise yaşananları "otoriter ülkelerde yaşanan darbe ve ayaklanma görüntülerini anımsatan olağanüstü sahneler" olarak tanımladı.

Haber Merkezi 07 Ocak 2021, 11:59 Son Güncelleme: 07 Ocak 2021, 12:05 Diğer