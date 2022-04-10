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Dünya ABD medyası yazdı Vladimir Putinin Ukraynada istediği ilerlemeyi sağlayamamasının nedenleri
AVRUPA

ABD medyası yazdı: Vladimir Putin’in Ukrayna'da istediği ilerlemeyi sağlayamamasının nedenleri

Rusya'nın güçlü ordusuna rağmen Ukrayna işgali süresince sahada gerçekleştirdiği başarısızlık dünya basınında yankılanıyor. Washington Post'un haberinde Rusya'nın neden başarısız olduğu 9 madde anlatıldı. Gazeteye göre en büyük hata Ukraynalıların direnme kapasitesini hafife almaktı.

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ABD medyası yazdı: Vladimir Putin’in Ukraynada istediği ilerlemeyi sağlayamamasının nedenleri
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Rusya, dünyanın en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip. Ancak buna rağmen, 46 gün önce savaş açılan Ukrayna'da henüz istenilen ilerleme sağlanamadı. Kremlin, Ukrayna'da ciddi kayıplar verdiklerini doğrularken, Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, dokuz maddede Rus ordusunun neden başarılı olamadığını yazdı.

1- Ukraynalıları yanlış değerlendirmek

Gazeteye göre en büyük hata Ukraynalıların direnme kapasitesini hafife almaktı. Rusya hızlı ve kolay bir zafer planlamıştı ancak Ukrayna Batı'dan gelen silahlarla karşılık verdi. Savaşansa sadece ordu değildi. Siviller de Rusya'nın ilerlemesini engellemek için girişimlerde bulundu.

2- Birlikleri yeterince hazırlamamak

Yakalanan Rus askerlerinin ifadelerine göre birçok birlik Ukrayna'yı işgal edeceklerinden habersizdi. Bazıları kendilerine askeri bir tatbikata katıldıklarının söylendiğini belirtti. Bazıları ise sadece Donbas bölgesine gönderildiklerinden haberdardı. Rus askerleri psikolojik olarak hazır değildi.

3- Yeterli erzak veya doğru malzeme olmadan işgal

Rus birlikleri karşılaştıkları koşullarla ilgili de hazır değildi. Yanlarına aldıkları iki haftalık erzak hızla tükendi. Rus askerlerinin yakıtları olmadığı için yol kenarlarında mahsur kaldığını ve aç askerlerin dükkanları yağmaladığını gösteren videolar ortaya çıktı.

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4- Lojistik başarısızlığın farkında olmamak

Birlikler, yiyecek ve diğer malzemeleri tükendiğinde, üstlerinin ikmal için hiçbir planı yoktu. Tanklar durdu.

5- Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini durduramamak

Askeri uzmanlara göre, birlikler sınırın ötesine gönderilmeden önce Ukrayna hava savunma sistemlerinin yok edileceğini bekliyorlardı. Hava desteği olmadan içeri girdiler. Washinton Post; bunu, komutanların çok az direnişle karşılaşacakları yönündeki yanlış hesaplamasıyla açıklıyor. Ukrayna askeri uçaklarının işgalden yedi hafta sonra hala havada olduğuna dikkat çekiliyor.

6- Çok fazla sayıda cepheye saldırı

İşgal dört cephede başlatıldı, Kuzeyde Kiev'e, kuzeydoğuda Harkov'a doğru. Doğu ve güneyde ise Kırım'dan. İlk direniş başladığında, birlikler kendilerini ülkenin sınırları

7- Güvenli olmayan iletişim kullanma

Ruslar iletişim kurmak için cep telefonlarını ve eski moda radyoları kullanarak büyük bir savaşa girişti. Ukraynalılar, bu sayede cephede Rus hareketleriyle ilgili mesajları engelledi. Gazeteye göre 7 Rus generalden bir kısmı, Ukraynalıların konumlarıyla ilgili mesajları ele geçirmesi nedeniyle öldü.

8- Emir-komuta zincirindeki aksaklıklar

Uzmanlar, Rusya'nın merkezileşmiş ordusunun karadaki askerlere karar verme veya emir verme yetkisi vermediğini belirtiyor. Cephede zorlukla karşılaşan birlikler, Moskova'daki üstlerinden emir beklemek zorunda kalıyor.

9- B planına sahip olmamak

Rus birlikleri açıkça direnişle karşılaşacakları bir senaryoya hazırlıklı değildi. Görünüşe göre yedek bir planları da yoktu. Bunun yerine, birlikler başlangıçta emredildiği gibi ilerlemeye devam ettiler. Bu da onları kolay hedef haline getirdi.

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