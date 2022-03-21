Dünya ABD Myanmarın Arakanlı Müslümanlara karşı işledikleri suçları soykırım olarak tanıdı
AMERİKA

ABD Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işledikleri suçları soykırım olarak tanıdı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABD Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları soykırım olarak tanıdı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları 'soykırım' olarak tanıdığını açıkladı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Bangladeş'e sığınanların sayısı 1 milyona yakın

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri de Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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